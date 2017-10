ALMANAC, die Band um ex-RAGE-Gitarrist Victor Smolski, wird ihr zweites Album, "Kingslayer", am 24. November 2017 via Nuclear Blast veröffentlichen.



Aufgenommen wurde in den "HeyDay Studios" in Wuppertal, das Cover-Artwork stammt erneu von dem ungarischen Künstler Gyula Havancsák (ACCEPT, DESTRUCTION) und hier gibt es gleich zwei Trailer zur kommenden LP:

















ALMANAC präsentiert auf ihrem neuen Album erneut gleich drei Sänger, namentlich Jeannette Marchewka (LINGUA MORTIS ORCHESTRA), Andy B. Franck (BRAINSTORM) und David Readman (PINK CREAM 69), wie bereits beim Debüt, "Tsar", das im März 2016 in den Handel gebracht wurde.





"Kingslayer"-Trackliste:



01. Regicide

02. Children Of The Sacred Path

03. Guilty As Charged

04. Hail To The King

05. Losing My Mind

06. Kingslayer

07. Kingdom Of The Blind

08. Headstrong

09. Last Farewell

10. Red Flag



Das Video zu dem Song "Losing My Mind" kann hier in Augenschein genommen werden: