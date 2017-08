Die u.a. um den ehemaligen RAGE-Gitarristen Victor Smolski versammelten Power Metaller ALMANAC werden am 3. November ein neues Album veröffentlichen. Die zweite volle Platte der Truppe wird auf den Titel "Kingslayer" hören und erneut via Nuclear Blast Records in den Handel kommen. "Kinglsayer" entstand in den "HeyDay Studios" in Wuppertal und wird erneut von einem Artwork aus der Feder des ungarischen Künstlers Gyula Havancsák geschmückt.