Die einheimischen Old School Metaller ALPHA TIGER werden am 25. August ein neues Album veröffentlichen, das schlicht auf den Bandnamen hört. Die Platte markiert gleichzeitig den Einstand ihres neuen Sängers Benji Jaino, der den vor zwei Jahren ausgeschiedenen Stephan Dietrich ersetzt



01. Road To Vega

02. Comatose

03. Feather In The Wind

04. Singularity

05. Aurora

06. To Wear A Crown

07. Vice

08. Welcome To Devil's Town

09. My Dear Old Friend

10. If The Sun Refused To Shine

11. The Last Encore



Mit "Comatose" haben ALPHA TIGER bereits eine erste Single inklusive Video vorgestellt: