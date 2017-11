ALTER BRIDGE-Frontmann Myles Kennedy [SLASH] wird nächstes Jahre ein 12 Songs umfassendes Solo-Album namens "Year Of The Tiger" veröffentlichen.

Aufgenommen wurde gemeinsam mit ALTER BRIDGE-Produzent Michael "Elvis" Baskette und laut Kennedy soll es ein Konzeptalbum mit starken autobiografischen Zügen werden.



"Year Of The Tiger" ist eigentlich bereits das zweite Solo-Album von Kennedy, hatte der Sänger doch bereits Anfang 2016 eine fertige LP in der Tasche, die dann aber doch nicht das Licht der Welt erblickt hat.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für "Year Of The Tiger" wurde noch nicht bekannt, dafür ist aber als Drummer ein gewisser Zia Uddin von THE MAYFIELD FOUR mit von der Partie, eine Band, mit der Myles Kennedy Ende der 90er bzw. Anfang der 2000er live unterwegs gewesen war.



ALTER BRIDGE betouren unterdessen weiterhin ihr fünftes Album, "The Last Hero", das letztes Jahr veröffentlicht worden war.

Ein neues ALTER BRIDGE-Album soll für 2019 angepeilt werden.