"Boomerang", das neue Video der schwedischen Melodic Metaller von AMARANTHE, kann hier in Augenschein genommen werden.

Regie geführt hat erneut Patric Ullaeus von der "Revolver Film Company" [u.a. DIMMU BORGIR, LACUNA COIL, IN FLAMES].



"Boomerang" stammt von AMARANTHEs aktuellem Album, "Maximalism", das im Oktober 2016 via Spinefarm Records veröffentlicht wurde.