Die finnischen Symphonic Metaller von AMBERIAN DAWN werden ihr mittlerweile bereits achtes Album, "Darkness Of Eternity", am 10. November 2017 via Napalm Records in die Regale bringen.



"Darkness Of Eternity"-Trackliste:



01. I'm The One

02. Sky Is Falling

03. Dragonflies

04. Maybe

05. Golden Coins

06. Luna My Darling

07. Abyss

08. Ghostwoman

09. Breathe Again

10. Symphony Nr. 1, Part 2 - Darkness Of Eternity

11. Anyone (Bonustrack)



Aufgenommen und produziert wurde "Darkness Of Eternity" überweigend in den "Finnvox Studios" im finnischen Helsinki, das Mixen hat Mikko Karmila übernommen und das Mastering stammt von Mika Jussila.





AMBERIAN DAWN ist:



Tuomas Seppälä – Keyboards, Guitar

Päivi "Capri" Virkkunen - Vocals

Emil Pohjalainen - Guitar

Jukka Hoffren - Bass

Joonas Pykälä-aho - Drums