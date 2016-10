Die schwedischen Viking Metal-Überflieger AMON AMARTH haben mit Jocke Wallgren einen neuen Schlagzeuger in ihre Reihen aufgenommen. Wallgren saß bereits seit Beginn der Tour zu ihrem aktuellen Album "Jomsviking" bei den Schweden hinter der Schießbude. Die Band kommentiert:

"Wir sind sehr glücklich, Jocke nun als permanentes Bandmitglied bei uns zu haben. Er hat auf der aktuell andauernden Tour bereits einen großartigen Job gemacht und bringt eine tolle Einstellung und eine ebensp großartige Persönlichkeit in die Band - etwas, wovon AMONA AMARTH in den nächsten Jahren mit Sicherheit profitieren werden!"