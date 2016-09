AMORPHIS haben kürzlich in Helsinki spezielle Sets gespielt [»An Evening With Friends« @ Juhlaviikot - Huvila]. Dabei spielte die Band u.a. das komplette »Under The Red Cloud«-Album.



Die Auftritte wurden mit einer 360°-Kamera mitgeschnitten und können nun auf dem YouTube-Kanal von AMORPHIS angeschaut werden.







AMORPHIS live 2016:



03.10. RC Beijing - Yu Gong Yi Shan

05.10. RC Mao Livehouse

07.10. HK Hongkong - Hidden Agenda

09.10. J Saitama Shi - Loud Park



»Eclipse« - 10th Anniversary Shows

05.11. FIN Helsinki - Nosturi

26.11. FIN Terminaali Areena - Oulu

29.11. D Herford - Club X

30.11. D Cologne - Essigfabrik

01.12. NL Tilburg - 013

02.12. D Regensburg - Airport Obertraubling

03.12. D Dresden - Reithalle

04.12. CH Zurich - Komplex 457

08.12. FIN Jyväskylä - Lutakko

09.12. FIN Joensuu - Kerubi

10.12. FIN Kouvola - House Of Rock

16.12. FIN Seinäjoki - Rytmikorjaamo

17.12. FIN Himos - Himos Areena

30.12. FIN Tampere - Pakkahuone

31.12. FIN Helsinki - Virgin Oil



AMORPHIS live 2017:



02. - 06.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL - 70000 Tons Of Metal



w/ OVERKILL, NILE, SWALLOW THE SUN

06.03. USA Charlotte, NC - The Fillmore

07.03. USA Norfolk, VA - The NorVa

08.03. USA Washington, DC - Howard Theatre

09.03. USA Clifton Park, NY - Upstate Concert Hall



---



10.03. USA Providence, RI - Firehouse 13

12.03. USA Philadelphia, PA - Underground Arts

14.03. USA New York, NY - Stage 48

15.03. CDN Ottawa, ON - Mavericks

16.03. CDN Quebec, QC - Le Cercle

17.03. CDN Montreal, QC - Foufones Electriques

18.03. USA Toronto, ON - Mod Club

19.03. USA Pittsburgh, PA - Rex Theater

21.03. USA Cleveland, OH - Agora Ballroom

22.03. USA Columbus, OH - Ace Of Cups

23.03. USA Louisville, KY - Diamond Pub And Billiards

24.03. USA Westland, MI - The Token Lounge

25.03. USA Cudahy, WI - The Metal Grill

26.03. USA Chicago, IL - Reggies Rock Club

28.03. USA Minneapolis, MN - The Cabooze

29.03. CDN Winnipeg, MB - Park Theatre

30.03. CDN Regina, SK - Exchange

31.03. CDN Edmonton, AB - The Starlite Room

01.04. CDN Calgary, AB - Dickens

02.04. CDN Kelowna, BC - Level

03.04. CDN North Vancouver, BC - Rickshaw Theatre

04.04. USA Seattle, WA - El Corazon

07.04. USA Hollywood, CA - Whisky A Go Go

08.04. USA Anaheim, CA - City National Grove

09.04. USA Mesa, AZ - Club Red

11.04. USA Denver, CO - Bluebird Theater

12.04. USA Merriam, KS - Aftershock

14.04. USA Dallas, TX - Trees

15.04. USA San Antonio, TX - Fitzgeralds

16.04. USA Houston, TX - Scout Bar

17.04. USA Jefferson, LA - Southport Hall

18.04. USA Ybor City, FL - The Orpheum

19.04. USA Winter Park, FL - The Haven

20.04. USA Athens, GA - Georgia Theatre

21.04. USA Baltimore, MD - Soundstage

23.04. USA Amityville, NY - Revolution Bar & Music Hall