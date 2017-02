Die britischen Rocker AMPLIFIER haben mit "Rainbow Machine" ein neues Stück von ihrem kommenden Album "Trippin' With Dr Faustus" veröffentlicht, den es nur für einen Tag online geben soll. Verbunden ist er außerdem mit einer Spendenaktion für die American Civil Liberties Union:



Rainbow Machine s an advance track from our forth coming 6th album

"Trippin' With Dr Faustus"

We are making this track available for one day only and all proceeds from Amplifier and Bandcamp will be donated to the American Civil Liberties Union.

You can find out about their work here.



www.aclu.org



Please contribute whatever you feel appropriate to download Rainbow Machine and we will pass on your gift to help them continue their fine work.



Rainbow Machine is a song about taking giant steps to somewhere good.

We hope it makes your day.



Thanks be to you.

Good people.



Weitere Infos zu Amplifier gibt es unter anderem unter www.amplifierband.com/. Hier ist "Rainbow Machine":



Rainbow Machine by Amplifier