13 Minuten dauert das neue Werk "Trinity Of Decay", welches von der Linzer Ambient/Doom-Gruppe ANDERWELT gemeinsam mit Regisseur und Filmemacher James Quinn in einem betörend-verstörenden Musikfilm verewigt wurde. Durch die direkte Verschmelzung von Song- und Videoproduktion wurde ein Gesamtkunstwerk erschaffen, dessen epischer und einzigartiger Stil sich von vielen anderen Werken dieses Genres abhebt. Das Resultat ist mehr als nur ein Musikvideo, sondern ein eigenständiger Film - ein Musikfilm wenn man so will.



Die nichtlineare, von visuellen Metaphern , und Allegorien geprägte Erzählstruktur gibt Einblick in die Geschichte einer Frau, die mit den dunkelsten Dämonen ihres Geistes konfrontiert wird. Während sie albtraumhafte Dunkel der Wälder und die bizarren Welten ihres Unterbewusstseins durchstreift trifft sie auf ihre persönlichen , durch klassischen Surrealismus dargestellten drei Säulen der „Trinity Of Decay“ – Hass, Angst und Trauer



Regie, Drehbuch und Produktion führte Experimentalfilmemacher James Quinn, in den Hauptrollen des Films fungieren Heike Christiane Kotsios und Ralph Saml.





Trinity of Decay wird seine Österreich Premiere am 18. November 2016 im Moviemento in Linz feiern. Beginn ist 22:00. Karten können sowohl über die Band ANDERWELT als auch über Regisseur James Quinn reserviert werden.



Anderwelt Kontakt: anderweltband@gmail.com

James Quinn Kontakt: jamesquinnofficial@gmail.com



FB-Seite des Films: FB.com/TrinityOfDecay



ANDERWELT - Trinity of Decay (Music Film) Official Teaser: