Die brasilianischen Power Metaller ANGRA werden mit "Ømni" am 16. Februar 2018 das erste neue Album seit dem Abgang von Gitarrist Kiko Loureiro zu MEGADETH veröffentlichen. Mit "Travellers Of Time" hat die Truppe bereits einen ersten Song verfügbar gemacht:



01. Light Of Transcendence

02. Travelers Of Time

03. Black Widow's Web

04. Insania

05. The Bottom Of My Soul

06. War Horns

07. Caveman

08. Magic Mirror

09. Always More

10. Ømni - Silence Inside

11. Ømni - Infinite Nothing