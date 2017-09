Die kanadischen Thrash Metaller von ANNIHILATOR werden ihr neues Album, "For The Demented", am 03. November 2017 veröffentlichen.



Produziert wurde der Nachfolger zum 2015er Werk "Suicide Society" erneut von Mainman Jeff Waters, diesmal zusammen mit Basser Rich Hinks.

Im Anschluss an die LP-Veröffentlichung werden ANNIHILATOR durch Europa touren, zusammen mit ihren Kollegen von TESTAMENT und DEATH ANGEL, namentlich im November und Dezember.