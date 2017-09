Die kanadischen Thrasher von ANNIHILATOR werden ihr mittlerweile 16. Studio-Album, "For The Demented", am 03. November 2017 via Neverland Music/Silver Lining Music veröffentlichen.

Der Nachfolger zu "Suicide Society" aus dem Jahre 2015 wird als limitiertes Digipak, Standard-CD, als 180-Gramm-Farbvinyl im Gatefold und als digitaler Download erhältlich gemacht.





"For The Demented"-Trackliste:



01. Twisted Lobotomy

02. One To Kill

03. For The Demented

04. Pieces of You

05. The Demon You Know

06. Phantom Asylum

07. Altering The Alter

08. The Way

09. Dark

10. Not All There



HIer das Video zu dem Track "Twisted Lobotomy" und ein Trailer zur kommenden LP:















ANNIHILATOR sind:



Jeff Waters - Vocals, Guitar

Fabio Alessandrini - Drums

Rich Hinks - Bass

Aaron Homma - Guitar