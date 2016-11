Die kanadischen Thrash Metal-Veteranen von ANNIHILATOR werden am 27. Januar 2017 eine drei CDs umfassende Kollektion namens "Triple Threat" in die Läden bringen.



Die erste Scheibe wird dabei ein Akustik-Set von ANNIHILATOR-Klassikern beinhalten, wobei Mainman/Gitarrist/Songwriter/Sänger Jeff Waters von seinen Bandkollegen Aaron Homma und Richard Hinks, dem Drummer Marc LeFrance aus Vancouver und dem Sessionmusiker Pat Robillard aus Ottawa unterstützt wurde.

Aufgenommen und gemixt wurde von Waters zusammen mit Marty Sobb in den bandeigenen "Watersound Studios" im kanadischen Dunrobin Ende Mai/Anfang Juni 2016.



Disc No. 2 wird ein Live-Set von ANNIHILATOR vom diesjährigen "Bang Your Head!!!"-Festival enthalten plus diverse Backstage-b bzw. "Behind-The-Scenes"-Impressionen auf der dritten CD, aufgenommen mit Jeff Waters' eigener Kamera.





"Triple Threat" wird in diversen Formaten, namentlich als DVD-/Doppel-CD-Set, als Blu-ray-/Doppel-CD-Set, als Audio-Doppel-CD und digital erhältich sein.



"Triple Threat"-Tacklisting:



"Unplugged: The Watersound Studios Sessions":



01. Sounds Good To Me

02. Bad Child

03. Innnocent Eyes

04. Snake In The Grass

05. Fantastic Things

06. Holding On

07. Stonewall

08. In The Blood

09. Crystal Ann

10. Phoenix Rising



"Live At The "Bang Your Head!!!"-Festival":



01. King Of The Kill

02. No Way Out

03. Creepin’ Again

04. Set The World On Fire

05. W.T.Y.D. (Welcome To Your Death)

06. Never, Neverland

07. Bliss

08. Second To None

09. Refresh The Demon

10. Alison Hell

11. Phantasmagoria

12. Crystal Ann

13. Phoenix Rising