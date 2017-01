Im Februar/März 2017 kommen die New Yorker Thrasher ANTHRAX für ihre erste Europa-Headlinertour seit über einem Jahrzehnt wieder über den großen Teich. Die Tour unter dem Motto »Among The Kings« beginnt am 09. Februar in Birmingham, UK, die finale Show findet am 16. März in Paris, Frankreich statt.



Bei allen Konzerten werden ANTHRAX ihr Album »Among The Living« (1987) in voller Länge live darbieten, um dessen 30. Veröffentlichungsjubiläum zu feiern. Zudem wird die Band Fan-Favoriten aus ihrer 35-jährige Karriere zum Besten geben. Bei den Europaterminen der »Among The Kings«-Tour stellen ANTHRAX erneut auch ihr aktuelles Werk »For All Kings« vor.



Die britischen Metaller von THE RAVEN AGE sind bei allen Terminen als Support dabei.



An Evening with ANTHRAX - »Among The Kings«



w/ THE RAVEN AGE

09.02. UK Birmingham - o2 Institute

10.02. UK London - o2 Forum Kentish Town

11.02. UK Bristol - o2 Academy

13.02. UK Nottingham - Rock City

14.02. UK Manchester - Academy

15.02. UK Glasgow - Barrowland

16.02. UK Newcastle - Northumbria University

17.02. UK Norwich - UEA

19.02. NL Utrecht - Ronda

20.02. B Antwerp - Trix

21.02. D Oberhausen - Turbinenhalle

22.02. D Stuttgart - LKA Longhorn

24.02. D Nuremberg - Löwensaal

25.02. D Munich - Backstage Werk

27.02. S Gothenburg - Pustervik

01.03. FIN Helsinki - Ice Hall Black Box

03.03. S Umeå - House Of Metal Festival @ Idunteatern

04.03. S Stockholm - Berns

06.03. DK Copenhagen - Amager Bio

07.03. D Hamburg - Docks

08.03. D Frankfurt - Batschkapp

09.03. D Berlin - Huxley's

10.03. PL Warsaw - Stodola

12.03. H Budapest - Barba Negra

13.03. A Vienna - Arena

14.03. I Trezzo Sull'adda - Live Club

15.03. CH Zurich - Komplex

16.03. F Paris - Elysee Montmartre