ANTHRAX-Drummer Charlie Benante hat jüngst bestätigt, dass die New Yorker Mosher derzeit mit dem Songwriting für den Nachfolger zu "For All Kings" von 2016 befasst sind.

Ein paar Demos seien bereits aufgenommen und alles klinge "ziemlich angepisst und wütend", womöglich eine unbewusste Verarbeitung der aktuellen "Weltsituation und des sogenannten Musikbusiness", die Songs klängen auf jeden Fall "sehr aggressiv".



Darüber hinaus steht auch der 20. Geburtstag bzw. die Wiederveröffentlichung von ANTHRAX' "State Of Euphoria"-Album an, das nächstes Jahr als Re-Issue mit diversen Extras, wie etwa Demo-Versionen der Songs, erscheinen soll.