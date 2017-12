Die Mosher von ANTHRAX werden eine Live-DVD namens "Kings Among Scotland" am 27. April 2018 via Megaforce veröffentlichen.



Aufgenommen wurde die DVD im Februar 2015 im schottischen Glasgow im "Barrowland Ballroom", Regie, Produktion und Schnitt von "Kings Among Scotland" wurde von "Film24Productions" von Paul M. Green [u.a. OPETH] erledigt, der Mix stammt von ANTHRAX-Stammproduzent Jay Ruston.