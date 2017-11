Die New Yorker Mosher von ANTHRAX werden die Alben "We've Come For You All" und "The Greater Of Two Evils" am 22. Dezember 2017 erneut via Nuclear Blast veröffentlichen.

Beide LPs aus der John Bush-Ära werden als Doppel-CD-Pack oder als limitierte Gatefold-Vinyl-Editionen separat erhältlich sein.



"We've Come For You All" wurde 2003 als neuntes Studio-Album von ANTRHAX veröffentlicht als letzte LP mit John Bush als Sänger und das erste Werk mit Rob Caggiano an der Leadgitarre.

"The Greater Of Two Evils" ist eine Kompilation, die anno 2004 in den Handel gekommen war und 14 neu eingespielte Songs aus der ersten ANTHRAX-Ära umfasst, die allesamt zwischen 1984 und 1990 veröffentlicht wurden, als noch Neil Turbin bztw. Joey Belladonna als Frontmann mit von der Partie waren und seinerzeit mit John Bush erneut aufgenommen wurden.





2CD-Package:



CD1 - "We've Come For You All":



01. Contact

02. What Doesn't Die

03. Superhero

04. Refuse To Be Denied

05. Safe Home

06. Any Place But Here

07. Nobody Knows Anything

08. Strap It On

09. Black Dahlia

10. Cadillac Rock Box

11. Taking The Music Back

12. Crash

13. Think About An End

14. We've Come For You All

15. Safe Home (Acoustic Version)

16. We're A Happy Family (Acoustic Version)



CD 2 - "The Greater Of Two Evils":



01. Deathrider

02. Metal Thrashing Mad

03. Caught In A Mosh

04. A.I.R.

05. Among The Living

06. Keep It In The Family

07. Indians

08. Madhouse

09. Panic

10. I Am The Law

11. Belly Of The Beast

12. N.F.L. (Nice Fucking Life – Efilgnikcufecin)

13. Be All End All

14. Gung Ho



"We've Come For You All" als "Limited-Edition Gatefold Double Vinyl":



Side A:



01. Contact

02. What Doesn't Die

03. Superhero

04. Refuse To Be Denied



Side B:



01. Safe Home

02. Any Place But Here

03. Nobody Knows Anything



Side C:



01. Strap It On

02. Black Dahlia

03. Cadillac Rock Box

04. Taking The Music Back



Side D:



01. Crash

02. Think About An End

03. We've Come For You All

04. Safe Home (Acoustic Version)

05. We're A Happy Family (Acoustic Version)



"The Greater Of Two Evils":



Side A:



01. Deathrider

02. Metal Thrashing Mad

03. Caught In A Mosh

04. A.I.R.

05. Among The Living



Side B:



01. Keep It In The Family

02. Indians

03. Madhouse

04. Panic



Side C:



01. I Am The Law

02. Belly Of The Beast

03. N.F.L. (Nice Fucking Life - Efilnikufesin)

04. Be All End All



Side D:



01. Gung Ho

02. Anthrax

03. Lone Justice

04. In My World





ARMORED SAINT-Sirene John Bush war von 1992 bis 2005 der Frontmann bei ANTHRAX, wurde dann aber zugunsten des in den Schoß der Mosh-Familie zurückgekehrten Joey Belladonna geschasst.

Als On-Off-Frontmann wurde Bush schließlich 2010 dauerhaft von Belladonna abgelöst.