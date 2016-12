ANTHRAX-Gitarrist Scott Ian werkelt bereits am Nachfolger zu seiner Autobiografie von 2014, "I'm The Man: The Story Of That Guy From Anthrax".

Dabei wird es sich um eine Sammlung von Geschichten handeln, die laut Ian nicht "in den Flow des ersten Buchs gepasst" hätten, aber nichtsdestotrotz "wirklich großartig" seien und darum erzählt/gedruckt werden sollten.



"I'm The Man: The Story Of That Guy From Anthrax" wurde im Oktober 2014 via Da Capo Press in den Buchhandel gebracht.