Am 24. Februar 2017 melden sich ANTROPOMORPHIA mit ihrer neuen LP, "Sermon Ov Wrath", via Metal Blade zurück.



Sänger und Gitarrist Ferry Damen dazu: "Dies ist bei weitem unser abwechslungsreichtes und stärkstes Werk. 'Sermon ov Wrath' offenbart unsere giftigen Wurzeln, ist kompromisslos und kennt dennoch keine Grenzen. Wir sind auf eine neue Stufe gelangt und haben uns gehäutet, ohne unsere tödliche Garstigkeit zu verlieren!"

"Sermon Ov Wrath" wurde aufgenommen in Drummer Marco Stubbes "Aftermath Studio", das Mastering stammt von Tore Stjerna im "Necromorbus Studio" und das Artwork stammt von "13 Candles Tattoo" von Madeleine Hoogkamer.



"Sermon Ov Wrath"-Tracklist:



01. Sermon ov Wrath

02. Suspiria de Profundis

03. Murmur ov the Dead

04. Ad Me Venite Mortui

05. Crown ov the Dead

06. Sinful Rapture

07. Within Her Pale Tomb ov Putrid Lust

08. The Blistering Splendour ov Darkness

09. In Bestial Decadence



ANTROPOMORPHIA sind:



Ferry Damen - Vocals, Gitarre

Jos van den Brand - Gitarre

Marc van Stiphout - Bass

Marco Stubbe - Drums