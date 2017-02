Die holländische Death Metal-Formation ANTROPOMORPHIA hat die 2. Single aus ihrem am 24.02.2017 erscheinenden Album "Sermon ov Wrath" veröffentlicht.



"Crown Ov The Dead" wartet mit Gastgesang von Ryanne van Dorst (Elle Bandita, Dool), auf. Den Song könnt ihr euch hier anhören:



!







"Sermon ov Wrath" wurde nach seiner Fertigstellung in Drummer Marco Stubbes Aftermath Studio und dem Mastering von Tore Stjerna im Necromorbus Studio mit einem Artwork von 13 Candles Tattoo/Madeleine Hoogkamer versehen.



"Sermon ov Wrath" Tracks:



01 Sermon ov Wrath

02 Suspiria de Profundus

03 Murmur ov the Dead

04 Ad Me Venite Mortui (Intro)

05 Crown ov the Dead

06 Sinful Rapture

07 Within Her Pale Tomb ov Putrid Lust

08 The Blistering Splendour ov Darkness

09 In Bestial Decadence