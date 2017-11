Die kanadischen Kultmetaller von ANVIL werden ihr neues Album, "Pounding The Pavement", am 19. Januar 2018 via SPV/Steamhammer als Digipak-Version (mit Bonustrack und Poster), als Doppel-LP, digitalen Download und Stream veröffentlichen.



Produziert wurde in den "Soundlodge Studios" in Rhauderfehn von ANVIL zusammen mit Jörg Uken und hier gibt es ein Lyric-Video zu dem neuen Song "Ego":











"Pounding The Pavement"-Trackliste:



01. Bitch In The Box (4:29)

02. Ego (2:57)

03. Doing What I Want (3:17)

04. Smash Your Face (4:20)

05. Pounding The Pavement (3:05)

06. Rock That Shit (3:21)

07. Let It Go (3:00)

08. Nanook Of The North (5:57)

09. Black Smoke (3:26)

10. World Of Tomorrow (4:37)

11. Warming Up (3:03)

12. Don´t Tell Me (3:51) (Bonustrack)