Die kanadischen Heavy Metal-Urgesteine ANVIL haben bekannt gegeben, dass sie bereits zur Hälfte mit den Dreharbeiten zu einem weiteren Dokumentarfilm fertig sind. Bezüglich des Inhalts äußerte sich Bandkopf Steve "Lips" Kudlow wie folgt:

"Es wird genauso sein, wie Ihr es Euch vorstellt. Ein Teil dreht sich darum, was nach dem ersten Film passiert ist, aber von da an wir es überhaupt nicht mehr wie der erste Film sein. Der erste Teil nahm interne Aspekte in den Fokus; es ging darum, wie wir unsere Ziele erreichen und unser Leben verändern. Jetzt geht es darum, wie wir das Leben von allen anderen verändern. Das beschreibt es wohl am besten."