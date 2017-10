Die kanadischen Heavy Metal-Urgesteine ANVIL werden am 19. Januar ein neues Album mit dem Titel "Pounding The Pavement" via SPV/Steamhammer veröffentlichen. Das Album wurde in den deutschen "Soundlodge"-Studios zusammen mit Produzent Jörg Uken eingespielt. Hier die Tracklist:



01. Bitch In The Box

02. Ego

03. Doing What I Want

04. Smash Your Face

05. Pounding The Pavement

06. Rock That Shit

07. Let It Go

08. Nanook Of The North

09. Black Smoke

10. World Of Tomorrow

11. Warming Up

12. Don´t Tell Me