Der frühere FIREWIND-Sänger Apollo Papathanasio wird am 18. November ein Solo-Album mit dem Titel "Waterdevils" veröffentlichen. Artwork und Tracklist der Platte gibt es schon jetzt:



01. Revolution For The Brave

02. Liberate Yourself

03. Buried In A Flame

04. Safe And Sound

05. Fallen Endlessly

06. Crossing The Lines

07. Power

08. Rise Up

09. I Need Rock 'N' Roll

10. Chasing Shadows

11. Through The Fire

12. Stop