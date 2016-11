Die Melodic Death Metaller ARCH ENEMY werden am 31. März 2017 ein Live-Album mit dem Titel "As The Stages Burn!" veröffentlichen. Selbiges enthält ihren Auftritt auf dem diesjährigen "Wacken Open Air". Die Veröffentlichung des Live-Mitschnittes wird von mehreren Konzerten der Band begleitet werden:



Mar. 30 - Zeche @ Bochum, Germany

Mar. 31 - Hellraiser @ Leipzig, Germany

Apr. 01 - Rock in Hell @ Colmar, France

Apr. 02 - Heavy Scotland @ Edinburgh, UK

Apr. 04 - Neue Stadthalle @ Langen [Hessen], Germany

Apr. 05 - Backstage Werk @ München, Germany

Apr. 06 - Saarbrücken @ Garage, Germany **

Apr. 07 - Durbuy Rock Festival @ Durbuy, Belgium

Apr. 08 - Betiz Fest @ Cambrai, France

Apr. 09 - Ludwigsburg @ Rockfabrik, Germany