Laut ARCH ENEMY-Gitarrist Jeff Loomis [ex-NEVERMORE] wird es nächstes Jahr, genauer im September 2017, ein neues Studio-Album der schwedisch-amerikanischen Melodic Death Metaller geben, auch wenn Loomis voraussichtlich nur einige Soli darauf spielen wird, weil die Hauptsongschreiberei nach wie vor von Mainman Michael Amott erledigt wird.



Loomis werkelt auch an seinem bereits dritten Solo-Album, dass im Sommer 2017 via Century Media erscheinen soll und im Stile von Shreddern bzw. Gitarristen wie Jason Becker und Marty Friedman von CACOPHONY oder Tony MacAlpine gehalten sein soll.



ARCH ENEMY werden am 31. März 2017 ihre neue Live-DVD, "As The Stages Burn!", via Century Media veröffentlichen, die den Auftritt der Band beim diesjährigen "Wacken Open Air"-Festival dokumentiert.