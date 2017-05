Die Melodic Death Metaller ARCH ENEMY haben ihr neues Album auf den Titel "Will To Power" getauft und werden die Platte am 8. September über Century Media Records veröffentlichen. Dabei handelt es sich um die erste Platte mit dem ehemaligen NEVERMORE-Flitzefinger Jeff Loomis an der Gitarre. Gitarrist Michael Amott kommentiert:

"Nach etlichen Monaten des Schreibens und Aufnehmens im Studio sind wir froh, dass wir die Arbeiten an unserem zehnten Studioalbum 'Will To Power' nun endlich abgeschlossen haben. Wir freuen uns darauf, bald neue Musik mit Euch zu teilen! Und wir können es kaum erwarten, den ersten Teil der 'Will To Power"-Tour anzukündigen... Ich freue mich schon, neue und alte Songs für die Fans zu spielen. Wir sehen uns bald!!"