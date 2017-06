Die schwedisch-amerikanischen Melodic Death Metaller von ARCH ENEMY haben jüngst die Veröffentlichung ihres bereits zehnten Studio-Albums, "Will To Power", für den 08. September 2017 via Century Media Records angekündigt.



Passend zur LP-Veröffentlichung wird sich die Band nach den anstehenden Sommerfestivals auch auf Headliner-Tournee begeben:



ARCH ENEMY @ Festivals 2017:



06.07.2017 Rock Harz Festival, Ballenstedt, Germany

08.07.2017 Resurrection Fest, Viveiro, Spain

12.07.2017 Rockmarathon, Dunaújváros, Hungary

15.07.2017 Gefle Metal Festival, Sweden

04.08.2017 Rock Pod Kamenom Festival, Snina, Slovakia

05.08.2017 Ostrave v Plamenech, Ostrave, Czech Republic

07.08.2017 Festival Di Majano, Majano, Itlay

08.08.2017 Conrad Sohm, Dornbirn, Austria

10.08.2017 Leyendas Del Rock, Villena, Spain

11.08.2017 Vagos Metal Fest, Vagos, Portugal

12.08.2017 Into The Grave, Leeuwarden, The Netherlands

13.08.2017 Bloodstock Open Air, Walton-On-Trent, UK



ARCH ENEMY "Will To Power Tour 2017" w/ JINJER:



15.09.2017 Music Hall, Innsbruck, Austria

16.09.2017 Posthof, Linz, Austria

17.09.2017 Cvetlicarna, Ljubljana, Slovenia

18.09.2017 Dom Omladine, Belgrade, Serbia

20.09.2017 Quantic Club Open Air Stage, Bucharest, Rumania

21.09.2017 Universiada Hall, Sofia, Bulgaria

22.09.2017 Piraeus 117 Academy, Athens, Greece

23.09.2017 Principal Club Theater Thessaloniki, Greece

25.09.2017 Majestic Music Club, Bratislava, Slovakia

26.09.2017 Progresja, Warsaw, Poland

27.09.2017 Loftas, Vilnius, Lithuania

29.09.2017 Melna Piektdiena, Riga, Latvia

30.09.2017 Rock Café, Tallinn, Estonia

01.10.2017 The Circus, Helsinki, Finland

03.10.2017 Re:Public, Minsk, Belarus *

04.10.2017 Aurora, St. Petersburg, Russia *

06.10.2017 Otdyh, Novosibirsk, Russia *

08.10.2017 Tele Club, Yekaterinburg, Russia *

10.10.2017 Yotaspace, Moscow, Russia *

11.10.2017 Zvezda, Samara, Russia*



*w/out JINJER