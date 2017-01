ARCH ENEMY werden eine neue Live-DVD, "As The Stages Burn!", am 31. März 2017 via Century Media veröffentlichen.

Enthalten ist der Gig vom letztjährigen "Wacken Open Air"-Festival, mit der bisher aufwendigsten Bühnenproduktion der Band im Rahmen der Tour zu ihrem immer noch aktuellen Album, "War Eternal".



Im Zuge der Veröffentlichug von "As The Stages Burn!" ist auch eine Mini-Tour durch Europa mit Unterstützung von LACUNA COIL und THE HAUNTED geplant.



Hier der offizielle Trailer zu "As The Stages Burn!":