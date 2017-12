ARCH ENEMY werden am 16. Februar 2018 via Century Media ein Vinyl-Boxset namens "1996 - 2017" mit allen bisherigen Studio-Alben und einer Bonus-LP mit Cover-Versionen und Bonustracks, aufgenommen zwischen 1996 und 2017, in den Handel bringen, das zudem noch ein umfangreiches Booklet mit Liner-Notes umfassen wird und in diversen Vinylfarben bzw. Versionen erhältlich gemacht wird.



ARCH ENEMYs immer noch aktuelles Album, "Will To Power", wurde im September 2017 ebenfalls via Century Media veröffentlicht.