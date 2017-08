Die schwedische Band ARCH ENEMY hat nun weitere Tourdaten bekannt gegeben.



Mit von der Partie sind WINTERSUN, TRIBULATION und JINJER.



ARCH ENEMY @ Summer festivals 2017

04.08.2017 SK - Snina, Rock Pod Kamenom Festival

05.08.2017 CZ - Ostrava, Ostrava v Plamenech

07.08.2017 IT - Majano, Festival Di Majano

08.08.2017 AT - Dornbirn, Conrad Sohm

10.08.2017 ES - Villena, Leyendas Del Rock

11.08.2017 PT - Vagos, Vagos Metal Fest

12.08.2017 NL - Leeuwarden, Into The Grave

13.08.2017 UK - Walton-On-Trent, Bloodstock Open Air



ARCH ENEMY "Will To Power Tour 2017" w/ Jinjer

15.09.2017 AT - Innsbruck, Music Hall

16.09.2017 AT - Linz, Posthof

17.09.2017 SI - Ljubljana, Cvetlicarna

18.09.2017 RS - Belgrade, Dom Omladine

20.09.2017 RO - Bucharest, Quantic Club Open Air Stage

21.09.2017 BG - Sofia, Universiada Hall

22.09.2017 GR - Athens, Piraeus 117 Academy

23.09.2017 GR - Thessaloniki, Principal Club Theater

25.09.2017 SK - Bratislava, Majestic Music Club

26.09.2017 PL - Warsaw, Progresja

27.09.2017 LT - Vilnius, Loftas

29.09.2017 LV - Riga, Melna Piektdiena

30.09.2017 EE - Tallinn, Rock Cafe

01.10.2017 FI - Helsinki, The Circus

03.10.2017 BY - Minsk, Re:Public

04.10.2017 RU - St. Petersburg, Aurora *

06.10.2017 RU - Novosibirsk, Otdyh *

08.10.2017 RU - Yekaterinburg, Tele Club *

10.10.2017 RU - Moscow, Yotaspace *

11.10.2017 RU - Samara, Zvezda *

*ohne Jinjer



ARCH ENEMY "Will To Power Tour 2018" w/ Wintersun, Tribulation & Jinjer

12.01.2018 DE - Munich, Tonhalle

13.01.2018 DE - Stuttgart, LKA Longhorn

15.01.2018 CH - Zurich, Komplex

17.01.2018 IT - Milano, Alcatraz

18.01.2018 FR - Lyon, Transbordeur

22.01.2018 FR - Toulouse, Le Bikini

23.01.2018 FR - Paris, Bataclan

24.01.2018 BE - Antwerp, Trix

26.01.2018 DE - Oberhausen, Turbinenhalle

27.01.2018 DE - Geiselwind, Music Hall

29.01.2018 DE - Hamburg, Große Freiheit

31.01.2018 SE - Malmö, KB

01.02.2018 NO - Oslo, Rockefeller

02.02.2018 SE - Stockholm, Arenan

03.02.2018 SE - Gothenburg, Trädgarn

05.02.2018 DE - Berlin, Huxleys

06.02.2018 DE - Wiesbaden, Schlachthof

07.02.2018 DE - Saarbrücken, Garage