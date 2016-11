Das Berliner Label Folter Records hat das schwedische Black Metal-One Man-Projekt ARCKANUM unter Vertrag genommen.



Mainman "Shamaatae" arbeitet aktuell an neuen Songs und eine Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2017 geplant.

ARCKANUM blickt in über 20 Jahren Bandgeschichte auf bereits neun Alben und diverse EPs und Split-Veröffentlichungen zurück.

Das letzte Album "Fenris Kindir" erschien 2013 noch via Season of Mist Underground Activists.