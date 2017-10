Die russischen Pagan Metaller ARKONA haben Details zu ihrem neuen Album bekannt gegeben. Das neue Werk wird am 19. Januar 2018 via Napalm Records erscheinen und den Namen "Khram" (russich für "Tempel") tragen.



Hier die Tracklist:



01. Mantra (Intro)

02. Shtorm

03. Tseluya zhizn'

04. Rebionok bez imeni

05. Khram

06. V pogonie za beloj ten'yu

07. V ladonyah bogov

08. Volchitsa

09. Mantra (Outro)



ARKONA sind live an folgenden Terminen zu sehen, unterstützt von KORPIKLAANI, HEIDEVOLK & TROLLFEST:



15.02.2018 - BE - Antwerpen / Trix

16.02.2018 - DE - Hamburg / Markthalle

17.02.2018 - DE - Oberhausen / Turbinenhalle 2

18.02.2018 - NL - Amsterdam / Melkweg

20.02.2018 - FR - Paris / Elysée Montmartre

21.02.2018 - FR - Nantes / Stereolux

22.02.2018 - FR - Toulouse / Le Bikini

23.02.2018 - ES - Madrid / Sala BUT

24.02.2018 - ES - Barcelona / Salamandra 1

25.02.2018 - FR - Lyon / Transbordeur

27.02.2018 - DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

28.02.2018 - DE - Berlin / Columbia Theater

01.03.2018 - CZ - Prague / Meet Factory

02.03.2018 - DE - München / Backstage

03.03.2018 - DE - Stuttgart / LKA

04.03.2018 - CH - Pratteln / Z7

05.03.2018 - IT - Milano / Magazzini Generali

07.03.2018 - AT - Graz / Orpheum

08.03.2018 - AT - Vienna / SIMM City

09.03.2018 - DE - Leipzig / Hellraiser

10.03.2018 - DE - Geiselwind / Musichall

11.03.2018 - DE - Hannover / Capitol