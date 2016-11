ARMORED SAINT werden am 24. Februar 2017 (digital bereits am 16. Dezember 2016) ein neues Livealbum mit dem Titel "Carpe Noctum" veröffentlichen .

Bislang gibt es nur ein Live-Tondokument, namentlich "Saints Will Conquer" aus dem Jahre 1989, so dass mit "Carpe Noctum", das 2015 in Wacken und bei einer Headlinershow in Aschaffenburg aufgenommen wurde, nunmehr nachgebessert werden kann.



Hier gibt es ein Preview von "Carpe Noctum", nämlich ein Video zu "Aftermath" aus Aschaffenburg, das von Oliver "Bomber" Barth gefilmt wurde:







ARMORED SAINTs "PledgeMusic"-Kampagne - wo das Album auch in unterschiedlichen Formaten und Bundles erhältlich ist, wobei jeder Pledger/Käufer einen digitalen Download der Tracks sowie Material von hinter den Kulissen erhält (z.B. Wacken-2015-Eindrücke, Schnipsel vom 2016er "Ozzfest", Gigs mit QUEENSRYCHE etc.), findet sich hier.



ARMORED SAINTs Statement zur Kampagne: "Wieso "PledgeMusic"? Unsere Fans sind seit je extrem treu zu uns. Wir wollen das Fortschreiten dieses Projekts mit ihnen teilen und ihnen die Chance bieten, ein Teil davon zu sein, von Anfang bis Ende. Es funktioniert so: Ihr ordert die Platte, und wenn sie fertig ist, bekommt ihr sie per Post. Unterdessen erhaltet ihr aber auch regelmäßig Updates über die entsprechende Webseite."



"Carpe Noctum"-Trackliste:



01. Win Hands Down (Live)

02. March of the Saint (Live)

03. Stricken by Fate (Live)

04. Last Train Home (Live)

05. Mess (Live)

06. Aftermath (Live)

07. Left Hook from Right Field (Live)

08. Reign of Fire (Live)