Die amerikanischen Metal-Urgesteine ARMORED SAINT haben ein in Aschaffenburg gefilmtes Live-Video zu ihrem Song "March Of The Saint" ins Netz gestellt. Die Band stimmt damit auf die Veröffentlichung ihres neuen Live-Albums "Carpe Noctum", das am 24. Februar über Metal Blade Records erscheinen wird, ein.







01. Win Hands Down

02. March Of The Saint

03. Stricken By Fate

04. Last Train Home

05. Mess

06. Aftermath

07. Left Hook From Right Field

08. Reign Of Fire