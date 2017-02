Die Rocker von ART OF ANARCHY, bei denen seit einiger Zeit der CREED-Frontmann Scott Stapp am Mikro steht, haben mit "No Surrender" ein neues Lyric-Video veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem am 24. März erscheinenden neuen Album "The Madness".







01. Echo Of A Scream

02. 1,000 Degrees

03. No Surrender

04. The Madness

05. Won't Let You Down

06. Changed Man

07. A Light In Me

08. Somber

09. Dancing With The Devil

10. Afterburn