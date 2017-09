Die dänischen Power Thrash Metaller von ARTILLERY haben soeben ein brandneues Video zu "When The Magic Is Gone" veröffentlicht. Der Song stammt vom letzten Album der Band, "Penalty By Perception". Surft hierhin, um euch das Video reinzuziehen:







ARTILLERY kommentieren das Video wie folgt: "Unser neues Video "When the magic is gone" ist ein Song, der von Tod und Trauer handelt. Es ist ein sehr persönlicher Song, der eher die weiche Seite der Band zeigt. Das Video wurde in Nørrebro, Copenhagen von Terkel Christensen (Aggressive Art) abgedreht, welcher ein alter Freund von Artillery ist."



Die Co-Headlinertour mit ONSLAUGHT startet bereits diese Woche! Dabei werden ARTILLERY das 30-jährige Jubiläum ihres "Terror Squad" Albums feiern und 5-6 Songs jenes Albums spielen. Dazu kommen weitere Klassiker und Nummern ihres aktuellen Albums "Penalty By Perception".



Thrash Till Death Tour

ARTILLERY

+ ONSLAUGHT

+ EXARSIS

+ CHRONOSPHERE

23/09 - Helvete Club - Oberhausen (DE)

24/09 - Hedon Club - Zwolle (NL)

25/09 - De Verlichte Geest - Roeselare (BE)

26/09 - Roxy Concerts - Flensburg (DE)

27/09 - Garage Deluxe - München (DE)

28/09 - Moonlight Music Hall - Diest (BE)

29/09 - Fuizenfest - Riel (NL) (ONSLAUGHT)

30/09 - Kiehool Burgum - Burgum (NL)

01/10 - OFF DAY

02/10 - Schwarzer Adler - Tannheim-Egelsee (DE)

03/10 - Escape Metalcorner - Vienna (AT)

04/10 - 7er-Club - Mannheim (DE)

05/10 - Musigburg - Aarburg (CH)

06/10 - Dada Live Club - Pavia (IT)

07/10 - Revolver Music Hall - Venice (IT)

08/10 - Borderline - Pisa (IT)

09/10 - Sala Utopia - Zaragoza (SP)

10/10 - OFF DAY

11/10 - SMAC de La Gespe - Tarbes (FR)

12/10 - Sala Upload - Barcelona (SP)