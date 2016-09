"Forerunners Of The Apocalypse", das neue Video der holländischen Doom Death Metaller von ASPHYX, kann hier begutachtet werden.

Regie geführt hat übrigens LEGION OF THE DAMNED-Frontmann Maurice Swinkels von "Younique Film" {u.a. EXODUS, KATAKLYSM], der bereits beim Videodreh zu "Deathhammer" mit von der Partie gewesen ist.



"Forerunners Of The Apocalypse" stammt von der kommenden ASPHYX-Scheibe, "Incoming Death", die am 30. September 2016 via Century Media Records veröffentlicht wird.

Der Nachfolger zu "Deathhammer" von 2012 wurde in diversen Studios aufgenommen und von Dan Swanö gemixt und gemastert, der auch bereits bei "Deathhammer", "Death…The Brutal Way" und "Live Death Doom" an den Knöpfchen gesessen hatte.



"Incoming Death"-Trackliste:



01. Candiru

02. Division Brandenburg

03. Wardroid

04. The Feeder

05. It Came From The Skies

06. The Grand Denial

07. Incoming Death

08. Forerunners Of The Apocalypse

09. Subterra Incognita

10. Wildland Fire

11. Death: The Only Immortal





ASPHYX sind:



Paul Baayens - Guitar

Alwin Zuur - Bass

Martin Van Drunen - Vocals

Stefan "Husky" Hüskens - Drums