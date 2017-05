ASSIMILATION präsentieren ihr neues Video. "Remotion of the Succubus" stammt aus dem am 17.03. via SAOL erschienenen Album "The Laws Of Power".



Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Sigil Of The False God

2. Decapitated By Beasts

3. Laws Of Power

4. Karmic Future

5. Mastery

6. Apotheosis

7. Remotion Of The Succubus

8. Personal Vendetta

9. S.L.D.

10. Massive Liquidation