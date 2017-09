AT THE GATES geben bekannt, dass sie einen neuen Gitarristen gefunden haben. Der Mann heißt Jonas Stålhammar und hat unter anderem bei THE LURKING FEAR die Saiten gezupft.







Zudem gibt es bereits erste Live Termine für 2018:



AT THE GATES – Live 2018

02.-04.03.2018 Tilburg (The Netherlands) – Netherlands Deathfest

13.-15.07.2018 Gävle (Sweden) – Gefle Metal Fest