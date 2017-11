ATROCITY werden eine neue EP namens "Masters Of Darkness" am 08. Dezember 2017 via Massacre Records veröffentlichen.

Die EP dient als Appetizer für das kommende Studio-Album, "Okkult II", das nächstes Jahr ebenfalls über Massacre in den Handel gelangen wird.



"Masters Of Darkness" wird als limitierte Vier-Track-Digipak-EP und als limitierte Zwei-Track-7''-Vinylsingle erhältlich gemacht werden, produziert hat ATROCITY-Mainman Alexander Krull bei "Mastersound Studio", das Artwork stammt von Stefan Heilemann von "Heilemania" (LINDEMANN, EPICA, KAMELOT).





"Masters Of Darkness"-Trackliste:



01. Masters Of Darkness

02. Menschenschlachthaus

03. Gates To Oblivion

04. Devil's Covenant





Der erste Teil der als Trilogie angelegten "Okkult"-Alben, wurde im Mai 2013 via Napalm Records in die Regale gestellt.