Mehr als vier Jahre nach Veröffentlichung ihres Debüts, "The Invocation", melden sich die deutschen Occult Heavy Metaller von ATTIC mit ihrer zweiten LP zurück, die auf den Namen "Sanctimonious", hören wird und am 18. August 2017 via Ván Records in den Handel gelangen soll.



"Sanctimonious" ist ein Konzeptalbum, das 13 Tracks mit einer Spielzeit von über einer Stunde umfasst.



Hier gibt es vorab ein Video zu dem Track "The Hound Of Heaven":









Die Tracklist liest sich wie folgt:



01. Iudicium Dei

02. Sanctimonious

03. A Serpent in the Pulpit

04. Penalized

05. Scrupulosity

06. Sinless

07. Die Engelmacherin

08. A Quest for Blood

09. The Hound of Heaven

10. On Choir Stalls

11. Dark Hosanna

12. Born from Sin

13. There is no God