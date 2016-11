Die aus Atlanta stammenden Party-Metaller ATTILA haben ihre »Chaos«-Tour durch Europa für April 2017 angekündigt.



ATTILA Frontmann Fronz kommentierte:

"We are EXTREMELY excited to come back to Europe for a headlining tour. It's been long overdue. We just released our new album CHAOS and we're stoked to play some new songs for the very first time! This will be our biggest European Tour yet!"



Tourdaten:

01.04.2017 - UK, Glasgow - Garage

02.04.2017 - UK, Leeds - Key Club

03.04.2017 - UK, Nottingham - Rescue Rooms

04.04.2017 - UK, Birmingham - O2 Academy 2

05.04.2017 - UK, Bristol - Marble Factory

06.04.2017 - UK, Manchester - Academy 2

07.04.2017 - UK, London - Electric Ballroom

09.04.2017 - UK, Southhampton - Engine Rooms

10.04.2017 - FR, Paris - Petit Bain

11.04.2017 - DE, Cologne - Luxor

12.04.2017 - BE, Antwerp - Kavka

13.04.2017 - NE, Haarlem - Patronaat

14.04.2017 - DE, Berlin - Bi Nuu

15.04.2017 - DE, Stuttgart - Club Cann

17.04.2017 - SWE, Stockholm - Fryshuset

18.04.2017 - NO, Oslo - Krosset

19.04.2017 - DK, Copenhagen - Pumpehuset

20.04.2017 - DE, Hamburg - Logo

21.04.2017 - FR, Strasbourg - Laiterie

22.04.2017 - IT, Pinarella Di Cervia - Rockplanet Club

23.04.2017 - AT, Vienna - Flex

24.04.2017 - CH, Pratteln - 27

25.04.2017 - DE, Munich - Backstage Halle