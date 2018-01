Das neue AUDREY HORNE Album "Blackout" erschien am vergangenen Freitag. Hier gibt es den aktuellen Song "Satellite" zu hören:







AUDREY HORNE

DEAD CITY RUINS

MAGICK TOUCH



18.01.2018 DE – Berlin, Musik & Frieden

19.01.2018 NL – Arnhem, Willemeen

20.01.2018 FR – Paris, Le Petit Bain*

21.01.2018 DE – Frankfurt, Nachtleben

22.01.2018 DE – Cologne, Jungle

24.01.2018 CH – Oberentfelden, Börömpömpöm

25.01.2018 DE – Munich, Kranhalle

26.01.2018 DE – Dresden, Beatpol

27.01.2018 NL – Eindhoven, Café The Jack

28.01.2018 DE – Hamburg, Hafenklang



*AUDREY HORNE with THE NEW ROSES











AUDREY HORNE Line-up:



Torkjell Rød - Vocals



Arve Isdal - Guitars



Thomas Tofthagen - Guitars



Espen Lien - Bass



Kjetil Greve – Drums