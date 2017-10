Die Death Metaller von AUTOPSY melden sich am 15. Dezember 2017 pünktlich zur Feier des 30. Bandgeburtstags mit einer Mini-LP namens "Puncturing The Grotesque" via Peaceville zurück.



Erhältlich gemacht wird "Puncturing The Grotesque" auf CD, LP und digital, aufgenommen haben die Herren Chris Reifert, Eric Cutler, Danny Coralles und Joe Trevisano in den "Earhammer Studios" im kalifornischen Oakland zusammen mit Greg Wilkinson, das Artwork stammt von Dennis Dread (DARKTHRONE, ABSCESS).





"Puncturing The Grotesque"-Trackliste:



01. Depths Of Dehumanization

02. Puncturing The Grotesque

03. The Sick Get Sicker

04. Gas Mask Lust

05. Corpses At War

06. Gorecrow

07. Fuck You!!!