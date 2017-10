Die schwedischen Metaller von AVATAR werden ihr mittlerweile siebentes Full-Length-Album, "Avatar Country", am 12. Januar 2017 via Century Media Records veröffentlichen.



Produziert hat Jay Ruston (STONE SOUR, ANTHRAX, STEEL PANTHER) in den "Spinroad Recording Studios" im schwedischen Göteborg und hier gibt es noch ein Video zur neuen Single, "A Statue Of The King":











"Avatar Country"-Trackliste:



01. Glory To Our King

02. Legend Of The King

03. The King Welcomes You To Avatar Country

04. King's Harvest

05. The King Wants You

06. The King Speaks

07. A Statue Of The King

08. King After King

09. Silent Songs Of The King Pt. 1 - Winter Comes When The King Dreams Of Snow

10. Silent Songs Of The King Pt. 2 - The King's Palace





AVATAR werden "Avatar Country" vermittels einer Europatour Anfang März 2018 natürlich auch betzouren und hier die ersten Dates:



Mar. 13 - (NL) Utrecht - Tivoli Vredenburg (Grote Zaal)

Mar. 14 - (FR) Paris - Le Trianon

Mar. 15 - (FR) Lille - Le Splendid (Les Paradis Artificiels Festival)

Mar. 16 - (UK) London - Islington Assembly Hall

Mar. 17 - (BE) Sint-Niklaas - De Casino

Mar. 18 - (DE) Cologne - Luxor

Mar. 20 - (FR) Remis - La Cartonnerie

Mar. 21 - (FR) Nimes - Paloma

Mar. 22 - (FR) Cognac - West Rock

Mar. 23 - (ES) Bilbao - Sala Santana 27

Mar. 24 - (ES) Madrid - Sala Mon Live

Mar. 25 - (ES) Barcelona - Sala Bikini

Mar. 26 - (FR) Lyon - Le Transbordeur

Mar. 27 - (CH) Geneva - L'Usine

Mar. 28 - (CH) Zuerich - Dynamo

Mar. 29 - (IT) Milan - Alcatraz

Mar. 31 - (AT) Vienna - Szene

Apr. 01 - (DE) Munich - Technikum

Apr. 02 - (CZ) Prague - Lucerna Music Bar

Apr. 03 - (DE) Berlin - Bi Nuu

Apr. 04 - (DE) Hamburg - Gruenspan

Apr. 05 - (DK) Copenhagen - Pumpehuset

Apr. 06 - (SE) Stockholm - Klubben Fryshuset

Apr. 07 - (SE) Gothenburg - Tradgarn



AVATAR ist:



Johannes Eckerström - Vocals

John Alfredsson - Drums

Henrik Sandelin - Bass

The King - Guitars

Tim Öhrström - Guitars