AVATAR haben zusammen mit Director Johan Carlén ein Video zu "Night Never Ending" aufgenommen. Im November/Dezember 2016 ist man zudem auf Europa-Tournee um das “Feathers & Flesh”-Album zu promoten:



21.11. Belfast (UK) - Oh Yeah Music Centre

22.11. Dublin (IE) - Voodoo Lounge

23.11. London (UK) - O2 Academy Islington

24.11. Liverpool (UK) – Arts Club

25.11. Glasgow (UK) - O2 ABC2

27.11. Oxford (UK) - O2 Academy

28.11. Sheffield (UK) - O2 Academy

02.12. Milano (IT) - Legend Club

03.12. Lyon (FR) - Ninkasi Kao

05.12. Paris (FR) – Le Trabendo

06.12. Strasbourg (FR) - La Laiterie

07.12. Nijmegen (NL) - Doornroosjee

08.12. Ludwigsburg (DE) - Rockfabrik

09.12. Munich (DE) - Backstage Club

10.12. Berlin (DE) - Musik & Frieden

11.12. Hamburg (DE) - Logo

12.12. Bochum (DE) - Rockpalast

13.12. Copenhagen (DK) - Pumpehuset

14.12. Oslo (NO) - John Dee

15.12. Stockholm (SE) – Klubben

16.12. Göteborg (SE) - Sticky Fingers

17.12. Göteborg (SE) - Sticky Fingers









Wer das Video auf Vevo schauen möchte, findet:

hier den passenden Link.