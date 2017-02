Die schwedischen Doom Metaller von AVATARIUM werden ihr bereits drittes Studio-Album, "Hurricanes And Halos", am 26. Mai 2017 via Nuclear Blast veröffentlichen.



Sechs der acht neuen Tracks wurden von Basser und AVATARIUM-Mainman Leif Edling [u.a. CANDLEMASS] komponiert, bei den anderen hatten auch Gitarrist Marcus Jidell und Frontfrau Jennie-Ann Smith ihre Hände mit im Spiel.

"Hurricanes And Halos" wurde von Jidell selbst produziert, die Aufnahmen und der Mix stammen von David Castillo [KATATONIA, BLOODBATH, OPETH] aus den "Ghost Ward Studios" und das Mastering hat Jens Bogren [u.a. SOILWORK, SEPULTURA] übernommen.