"The Starless Sleep", das neue Video der schwedischen Doom Metaller von AVATARIUM, kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Song stammt vom dritten Studio-Album, "Hurricanes And Halos", das am 26. Mai 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht wird.



Das Artwork stammt erneut von Erik Rovanpera, der bereits das Debüt-Album künstlerisch betreut hatte und zeigt eine "mystische Kreatur", die durch den Track "Medusa Child" inspiriert wurde.

Der Clip zu "The Starless Sleep" wurde in Stockholm aufgenommen, Regie hat dabei Johan Bååth geführt, der bereits auf AVATARIUMs "Pearls And Coffins"-Video seine Hände im Spiel hatte.









"Hurricanes And Halos"-Trackliste:



01. Into The Fire / Into The Storm (4:14)

02. The Starless Sleep (4:47)

03. Road To Jerusalem (5:48)

04. Medusa Child (9:00)

05. The Sky At The Bottom Of The Sea (5:25)

06. When Breath Turns To Air (4:46)

07. A Kiss (From The End Of The World) (7:14)

08. Hurricanes And Halos (3:32)



"Hurricanes And Halos" wurde von AVATARIUM-Gitarrist Marcus Jidell produziert, aufgenommen und gemixt hat David Castillo (KATATONIA, BLOODBATH, OPETH) in den "Ghost Ward Studios", das Mastering hat Jens Bogren (SOILWORK, SEPULTURA) zu verantworten.